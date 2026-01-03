Athletic Club Palermo, il 2026 riparte dal Velodromo. Ferraro: «Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi»

Si apre al Velodromo Paolo Borsellino il 2026 dell’Athletic Club Palermo, pronto a vivere una giornata storica. Domenica alle 14.30, in occasione della 18ª giornata del campionato di Serie D, girone I, i nerorosa affronteranno il Messina potendo finalmente contare sul sostegno diretto dei propri tifosi, grazie all’attesa apertura al pubblico dell’impianto.

Una sfida di grande prestigio per la squadra di Emanuele Ferraro, chiamata a confrontarsi con un Messina protagonista di un girone d’andata in costante crescita. I giallorossi di Pippo Romano, partiti con una penalizzazione di -14 punti, hanno saputo reagire con carattere e continuità, collezionando 7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte nelle prime 17 giornate, fino a cancellare completamente il gap iniziale.

L’Athletic, dal canto suo, punta a dare continuità a quanto di buono costruito nella prima parte di stagione: il quarto posto in classifica, a soli due punti dalla vetta, certifica le ambizioni di una squadra che vanta anche il miglior attacco del girone con 29 reti, contro la miglior difesa del Messina, ferma a soli 11 gol subiti. Numeri che rendono il confronto ancora più affascinante.

«Non c’è modo migliore di iniziare il 2026 che farlo, per la prima volta, davanti al nostro pubblico – ha dichiarato Ferraro –. L’apertura del Velodromo è una notizia bellissima: il calore dei tifosi sarà fondamentale per affrontare una squadra di grande prestigio come il Messina. Nel girone d’andata hanno dimostrato tutto il loro valore. Noi abbiamo lavorato bene durante la pausa e vogliamo confermare quanto di buono fatto finora».

Il tecnico nerorosa ha poi aggiunto: «Servirà una prestazione di alto livello per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Colgo l’occasione per esprimere le condoglianze al nostro team manager Nino Terruso, colpito da un grave lutto familiare».

Sono 22 i convocati per il match:

Portieri: Di Maria, Greliak, Martinez

Difensori: Mazzotta, Mori, Palumbo, Panaro, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bova, Bongiovanni, Faccetti, Zalazar, Zaic

Attaccanti: Bonfiglio, Grillo, Matera, Micoli, Perez

Biglietti

I tagliandi saranno in vendita domenica dalle ore 11.00 presso il botteghino del Velodromo al costo di 5 euro. È necessario esibire un documento di identità attestante la residenza: vietata la vendita ai residenti nella provincia di Messina. L’ingresso allo stadio sarà consentito a partire dalle 12.30.