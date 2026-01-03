Mantova-Palermo “a rischio”: scatta il piano sicurezza

La sfida tra Mantova e Palermo finisce sotto osservazione speciale. Come titola La Gazzetta di Mantova, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha classificato la gara come “a rischio”, portando il Viminale a disporre misure restrittive sulla vendita dei biglietti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Mantova, i tifosi residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti, la Curva Cisa, e soltanto se in possesso della tessera del tifoso. Una limitazione netta, pensata per contenere eventuali criticità legate all’ordine pubblico.

Il provvedimento non si limita alla biglietteria. Sempre stando a La Gazzetta di Mantova, è previsto un rafforzamento dell’intero piano sicurezza: aumenteranno i servizi di stewarding e saranno intensificate le attività di prefiltraggio e filtraggio agli ingressi dello stadio, con controlli più stringenti prima e durante l’accesso all’impianto.

Sul fronte opposto, l’attenzione resta alta anche per i tifosi virgiliani. Il quotidiano mantovano segnala che è allo studio una possibile limitazione per la trasferta dei sostenitori del Mantova in vista della gara del 17 a Padova, anche se al momento non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in merito.

Una situazione, dunque, monitorata passo dopo passo, con Mantova-Palermo che si prepara a essere una partita delicata non solo sul campo, ma anche sotto il profilo dell’ordine pubblico, come evidenziato da La Gazzetta di Mantova.