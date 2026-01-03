Lagalla e Anello: «Il Velodromo torna ai tifosi, un passo avanti per lo sport palermitano»

Il Velodromo Paolo Borsellino torna ad accogliere il pubblico. Con una capienza iniziale fissata a circa 1.950 spettatori, l’impianto sportivo cittadino compie un nuovo passo nel percorso di valorizzazione e restituzione alla città, dopo aver già ospitato nei mesi scorsi le gare del campionato di Serie D.

A darne notizia sono il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore allo Sport Alessandro Anello, che in una dichiarazione congiunta hanno sottolineato l’importanza del risultato raggiunto:

«L’apertura al pubblico del Velodromo Paolo Borsellino rappresenta un ulteriore e significativo risultato nel percorso di valorizzazione di questo importante impianto sportivo cittadino. Dopo aver consentito, nei mesi scorsi, l’avvio delle gare del campionato di Serie D, oggi compiamo un nuovo passo in avanti restituendo il Velodromo ai tifosi e alla città».

Un traguardo reso possibile, spiegano Lagalla e Anello, grazie a un lavoro condiviso tra istituzioni e realtà sportive del territorio:

«Si tratta di un risultato ottenuto grazie alla proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Athletic Club Palermo, oltre al lavoro congiunto degli uffici dei settori Sport e Opere pubbliche del Comune e della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, che nella giornata di ieri ha espresso parere favorevole all’apertura al pubblico».

L’amministrazione, però, guarda già oltre questo primo step. L’obiettivo è aumentare ulteriormente la capienza dell’impianto nelle prossime settimane:

«Questo risultato conferma come il dialogo istituzionale e la sinergia con le realtà sportive del territorio possano produrre benefici concreti per la comunità e per lo sport palermitano. Non intendiamo fermarci qui: proseguiremo infatti i lavori e gli interventi necessari per ampliare la capienza del Velodromo e consentire a un numero sempre maggiore di cittadini di vivere l’impianto e sostenere la propria squadra».

Infine, il messaggio di incoraggiamento all’Athletic Club Palermo:

«Rivolgiamo un grande in bocca al lupo alla società per il prosieguo della stagione, con l’auspicio che questo storico ritorno del pubblico sugli spalti possa rappresentare uno stimolo ulteriore di crescita sportiva e di partecipazione per tutta la città».