Sassuolo, colpo Panariello: beffate Palermo e Bologna

È il Sassuolo ad assicurarsi le prestazioni di Raffaele Panariello, giovane attaccante classe 2008 proveniente dall’Afragolese. La notizia è stata riportata da Antonio Parrotto, direttore di Sassuolonews.net, attraverso un post su X, dove viene specificato come sul ragazzo ci fosse una concorrenza importante.

Secondo quanto riferito da Antonio Parrotto su X, Panariello era seguito da Palermo, Cesena e soprattutto Bologna, ma alla fine il club neroverde è riuscito a chiudere l’operazione, mettendo sotto contratto il calciatore per tre anni.

Un colpo in prospettiva per il Sassuolo, che punta su uno dei profili più interessanti del calcio giovanile. Panariello è inoltre il nipote di Ciro Immobile, dettaglio che accresce l’attenzione attorno a un talento già molto osservato dagli addetti ai lavori, come evidenziato ancora da Antonio Parrotto di Sassuolonews.net