Il Secolo: “Oggi pomeriggio l’arrivo di Brunori a Genova. I dettagli dell’accordo con la Sampdoria”

La Sampdoria è pronta ad accogliere Matteo Brunori. L’ormai ex capitano del Palermo è atteso a Genova nel pomeriggio di oggi per completare l’iter che porterà alla firma e all’ufficialità del suo trasferimento in blucerchiato.

Come ricostruisce Fabio Marsiglia su Il Secolo di Genova, Brunori è l’unico dei nuovi acquisti a raggiungere la Liguria più tardi rispetto agli altri innesti, motivo per cui il deposito del contratto potrebbe slittare di qualche ora o, al più, al giorno successivo. Un dettaglio puramente formale.

L’attaccante classe 1994 arriva alla Sampdoria con la formula del prestito secco, con l’inserimento di un bonus da 150 mila euro in favore del Palermo in caso di salvezza dei blucerchiati. Un accordo studiato per superare l’impasse tra prestito gratuito e oneroso, come sottolineato ancora da Fabio Marsiglia sulle colonne de Il Secolo di Genova.

Non è previsto un diritto di riscatto, ma tra le parti c’è la disponibilità a ridiscutere il futuro dell’attaccante a fine stagione, qualora l’esperienza genovese dovesse rivelarsi positiva. Brunori si prepara così a iniziare una nuova avventura, lasciando Palermo per rilanciarsi al centro del progetto Sampdoria.