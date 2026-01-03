Serie C girone B: l’Arezzo espugna il “Morgagni”, Forli battuto 2-1. La classifica aggiornata

Si è appena concluso l’incontro del “Morgagni” tra Forli e Arezzo. Match che si conclude con un risultato di parità, con nessuna delle due squadre che è riuscita a fare sua la gara e portare a casa l’intera posta in palio.

Cominciano bene l’incontro i padroni di casa, che al 16′ minuto passano subito in vantaggio: punizione ben calibrata di Menarini, Elia prolunga e Franzolini si fa trovare pronto anticipando tutti di testa e firmando la rete dell’1-0.

Ad inizio ripresa arriva la risposta della formazione ospite, che al 55′ trova la rete del pari: Pattarello sfrutta bene il cross basso di Righetti e con un sinistro di prima intenzione batte il portiere avversario. Nel finale gli amaranto restano in 10 a causa dell’espulsione di Gilli, ma nonostante ciò riescono a trova allo scadere il gol vittoria siglato da Eklu, portando a casa l’intera posta in palio.

Con questi tre punti l’Arezzo conquista momentaneamente la vetta della classifica. Resta invece al nono posto il Forli, ancora in piena corsa per la lotta play-off. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Arezzo – 43

Ravenna – 41

Ascoli – 34

Pineto – 28

Vis Pesaro – 27

Guidonia – 27

Pianese – 26

Carpi – 26

Forlì – 24

Juventus U23 – 24

Ternana – 23

Campobasso – 23

Gubbio – 19

Livorno – 19

Sambenedettese – 18

Perugia – 15

Bra – 15

Torres – 14

Pontedera – 14

Rimini – 0