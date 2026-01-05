Serie C girone A: vince 2-1 l’Alcione Milano in casa della Triestina. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 5, 2026

Importante vittoria in trasferta per l’Alcione Milano, che si aggiudica l’incontro contro la Triestina e porta a casa tre punti molto preziosii in chiave classifica.

Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, terminata sul risultato di 0-0, nella ripresa gli ospiti riescono a trovare la rete che sblocca il risultato siglata da Marconi. Il gol del raddoppio arriva 15 minuti più tardi, firmato dal francese Pitou. A poco serve la marcatura al 74′ di Ionita, che rende solo meno amaro il risultato.

Con questi tre punti l’Alcione Milano resta in piena zona play-off, continuando a sognare la promozione in Serie B. Resta ferma all’ultima posizione la Triestina. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 50

Brescia – 39

Lecco – 38

Cittadella – 35

Trento – 30

Alcione Milano – 30

Inter U23 – 28

Renate – 28

Pro Vercelli – 27

Giana Erminio – 26

Arzignano – 24

Dolomiti Bellunesi – 24

Ospitaletto – 23

Lumezzane – 23

Novara – 22

AlbinoLeffe – 21

Virtus Verona – 18

Pergolettese – 15

Pro Patria – 12

Triestina – -2

Ultimissime

Serie C girone C: la Casertana espugna Altamura, vincono anche Benevento e Monopoli. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 5, 2026

Serie C girone A: vince 2-1 l’Alcione Milano in casa della Triestina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 5, 2026

Palermo C5, i rosa vincono la Final Four di Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 5, 2026

Sampdoria, UFFICIALE: Begic è un nuovo giocatore blucerchiato

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 5, 2026

Bari, fatta per l’arrivo di Caso dal Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 5, 2026