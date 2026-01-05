Serie C girone A: vince 2-1 l’Alcione Milano in casa della Triestina. La classifica aggiornata
Importante vittoria in trasferta per l’Alcione Milano, che si aggiudica l’incontro contro la Triestina e porta a casa tre punti molto preziosii in chiave classifica.
Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, terminata sul risultato di 0-0, nella ripresa gli ospiti riescono a trovare la rete che sblocca il risultato siglata da Marconi. Il gol del raddoppio arriva 15 minuti più tardi, firmato dal francese Pitou. A poco serve la marcatura al 74′ di Ionita, che rende solo meno amaro il risultato.
Con questi tre punti l’Alcione Milano resta in piena zona play-off, continuando a sognare la promozione in Serie B. Resta ferma all’ultima posizione la Triestina. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 50
Brescia – 39
Lecco – 38
Cittadella – 35
Trento – 30
Alcione Milano – 30
Inter U23 – 28
Renate – 28
Pro Vercelli – 27
Giana Erminio – 26
Arzignano – 24
Dolomiti Bellunesi – 24
Ospitaletto – 23
Lumezzane – 23
Novara – 22
AlbinoLeffe – 21
Virtus Verona – 18
Pergolettese – 15
Pro Patria – 12
Triestina – -2