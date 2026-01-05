Serie C girone C: la Casertana espugna Altamura, vincono anche Benevento e Monopoli. I risultati finali e la classifica aggiornata
Sono da poco terminati i posticipi del lunedi sera del girone C di Serie C. Grande prestazione della Casertana, che espugna Altamura imponendosi con il risultato di 2-0: a decidere l’incontro le reti nella prima frazione di gioco firmate da Heinz e dall’ex rosa Bentivegna. Trova il successo esterno anche il Monopoli che, dopo il primo tempo terminato sullo 0-0, nella ripresa riesce a sbloccare il match al 72′ con la rete di Fall, chiudendo l’incontro nei minuti di recupero con il gol di Dudic. Conquista il successo in rimonta invece il Benevento: alla rete Crotone firmata da Zunno, rispondono per i giallorossi le reti di Mignani e Carfora. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Altamura-Casertana 0-2 (45+1′ Heinz; 45+3′ Bentivegna)
Benevento-Crotone 2-1 (73′ Zunno; 82′ Mignani; 90+1′ Carfora)
Cosenza-Monopoli 0-2 (72′ Fall; 90+4′ Dudic)
LA CLASSIFICA
Benevento – 42
Catania – 42
Casertana – 38
Salernitana – 38
Cosenza – 36
Monopoli – 30
Crotone – 29
Casarano – 28
Trapani – 26
Potenza – 26
Audace Cerignola – 25
Atalanta U23 – 22
Cavese – 21
Sorrento – 21
Siracusa – 21
Altamura – 20
Latina – 19
Foggia – 19
Giugliano – 16
Picerno – 15