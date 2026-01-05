Serie C girone C: la Casertana espugna Altamura, vincono anche Benevento e Monopoli. I risultati finali e la classifica aggiornata

Sono da poco terminati i posticipi del lunedi sera del girone C di Serie C. Grande prestazione della Casertana, che espugna Altamura imponendosi con il risultato di 2-0: a decidere l’incontro le reti nella prima frazione di gioco firmate da Heinz e dall’ex rosa Bentivegna. Trova il successo esterno anche il Monopoli che, dopo il primo tempo terminato sullo 0-0, nella ripresa riesce a sbloccare il match al 72′ con la rete di Fall, chiudendo l’incontro nei minuti di recupero con il gol di Dudic. Conquista il successo in rimonta invece il Benevento: alla rete Crotone firmata da Zunno, rispondono per i giallorossi le reti di Mignani e Carfora. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Altamura-Casertana 0-2 (45+1′ Heinz; 45+3′ Bentivegna)

Benevento-Crotone 2-1 (73′ Zunno; 82′ Mignani; 90+1′ Carfora)

Cosenza-Monopoli 0-2 (72′ Fall; 90+4′ Dudic)

LA CLASSIFICA

Benevento – 42

Catania – 42

Casertana – 38

Salernitana – 38

Cosenza – 36

Monopoli – 30

Crotone – 29

Casarano – 28

Trapani – 26

Potenza – 26

Audace Cerignola – 25

Atalanta U23 – 22

Cavese – 21

Sorrento – 21

Siracusa – 21

Altamura – 20

Latina – 19

Foggia – 19

Giugliano – 16

Picerno – 15