Palermo C5, i rosa vincono la Final Four di Coppa Italia

Escono trionfanti dalla Final Four di Coppa Italia di Serie C1 i rosanero del Palermo C5. I rosa, sostenuti dal calorosissimo pubblico del “Pala Don Bosco” nelle due giornate del 3 e 4 gennaio, si sono aggiudicati il trofeo conteso con i Trombatore Rosolini C5, Don Bosco Bonifato Alcamo e il Futsal Ferla.

Il Palermo C5, nella finale disputata contro i Trombatore Rosolini C5, dopo le iniziali due reti di svantaggio riesce subito a rialzare la testa, riaprendo la gara con il gol di Bonanno, trovando il pareggio con la rete di Giannola e quella del sorpasso siglata da Miranda. Alla scadere della prima frazione di gioco gli ospiti trovano il gol del pari, con le due squadre che vanno al riposo sul risultato di 3-3.

Nella ripresa il match è molto equilibrato, con le due compagini che vanno di pari passo sino al 5-5. Nel finale arriva la rete del definitivo sorpasso di Giannola, che firma la sua doppietta personale, e la rete di Romano che chiude l’incontro regalando lacrime di gioia ai rosanero per un prestigioso trofeo.