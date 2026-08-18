Corriere dello Sport: “Il Palermo già brilla”

Il Palermo comincia la stagione ufficiale nel migliore dei modi. Davanti ai 33 mila spettatori del Renzo Barbera, la squadra di Filippo Inzaghi supera il Lecce, conquista il passaggio del turno in Coppa Italia e si regala la possibilità di affrontare il Mantova nel prossimo appuntamento della competizione.

Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il successo assume un significato particolare perché ottenuto contro una formazione di categoria superiore. Il Lecce ha però contribuito con diversi errori, soprattutto in fase difensiva: entrambe le reti rosanero sono nate da situazioni successive a rimesse laterali, mentre davanti la formazione di Di Francesco ha sprecato numerose opportunità.





Il metodo Inzaghi funziona

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Paolo Vannini, sottolinea come si sia visto immediatamente il marchio di Inzaghi. Il Palermo si è mostrato solido e soprattutto pericoloso quando ha avuto la possibilità di accelerare e ripartire.

La prima rete ufficiale della stagione porta la firma di Dominic Vavassori, unico tra gli otto nuovi acquisti estivi schierato inizialmente da Inzaghi. Il classe 2005 è stato rapido ad approfittare dell’incertezza della retroguardia salentina dopo una rimessa laterale: Pohjanpalo non è riuscito a trovare la conclusione pulita, ma Vavassori si è avventato sul pallone firmando il vantaggio.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’impianto della squadra non si è discostato eccessivamente da quello della passata stagione. Palumbo e Ranocchia hanno garantito qualità, mentre il Palermo ha cercato con maggiore continuità il gioco sulle corsie. Vavassori ha immediatamente conquistato il Barbera, mentre Strefezza, ancora alla ricerca della condizione migliore, è stato utilizzato nell’ultima mezz’ora.

Joronen e Magnani, serata complicata sul piano fisico

La partita non era però cominciata nel migliore dei modi per Inzaghi. Con Bani già indisponibile, Magnani ha accusato un problema durante il riscaldamento, costringendo il tecnico a cambiare formazione pochi minuti prima dell’inizio e a schierare Peda.

Una scelta che ha dato risposte importanti: il giovane centrale è stato tra i migliori del Palermo, risultando decisivo anche nella ripresa con un intervento su Stulic.

Dopo neppure due minuti è arrivato un altro problema. Uno scontro che ha coinvolto N’Dri, Pierozzi e Joronen ha costretto il portiere finlandese ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio alla spalla. Al suo posto è entrato Fortin.

Il Corriere dello Sport, nel pezzo firmato da Paolo Vannini, evidenzia come il Lecce abbia successivamente aumentato ritmo e pressione. Pierotti ha creato problemi sulla fascia e Ngom ha provato a dare qualità alla manovra, ma Geubbels non è riuscito a concretizzare le diverse opportunità avute a disposizione.

Pohjanpalo non perdona

Le difficoltà maggiori del Lecce sono emerse soprattutto in fase difensiva. Il Palermo ha trovato spazi sulla propria corsia sinistra, sfruttando le iniziative di Johnsen e le difficoltà di Danilo Veiga.

Proprio da un’altra situazione nata da rimessa laterale è arrivato il raddoppio. Johnsen ha accelerato e servito Pohjanpalo, con il centravanti finlandese che ha trovato il 2-0 con una conclusione sulla quale Falcone non è riuscito a intervenire efficacemente.

Pohjanpalo non è poi rientrato dopo l’intervallo a causa di un duro colpo subito nella parte conclusiva del primo tempo.

Fortin e Peda rispondono presente

Nella ripresa Di Francesco ha provato a cambiare volto alla propria squadra, passando a un assetto decisamente più offensivo con Stulic al fianco di Geubbels.

Il Lecce ha costruito diverse occasioni, ma ha continuato a mancare di precisione negli ultimi metri. Quando gli ospiti sono riusciti a trovare lo specchio, Fortin ha risposto presente, facendosi trovare pronto sulle conclusioni di Stulic e Gorter.

Come racconta ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, con il passare dei minuti il caldo e la stanchezza hanno inciso sulla lucidità del Lecce. Il Palermo, al contrario, ha gestito il doppio vantaggio con maturità, andando anche vicino al terzo gol con Segre.

Una prima notte ufficiale che consegna dunque a Inzaghi una vittoria, il passaggio del turno e diverse indicazioni positive. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport fotografa un Palermo già capace di mostrare solidità, concretezza e pericolosità nelle ripartenze. Un segnale incoraggiante a pochi giorni dall’esordio nel campionato di Serie B.