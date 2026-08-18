Corriere dello Sport: “Palermo-Lecce, le pagelle: Fortin, Peda e Vavassori da 7”

Il Palermo supera 2-0 il Lecce al Renzo Barbera e conquista il passaggio del turno in Coppa Italia. A decidere la sfida le reti realizzate nel primo tempo da Vavassori, al 15’, e Pohjanpalo, al 42’, con Johnsen autore dell’assist.

Nelle pagelle di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i voti più alti tra i rosanero sono quelli assegnati a Fortin, Peda e Vavassori, tutti valutati con un 7. Per il Lecce il voto più basso è invece il 4,5 assegnato a Geubbels.





Palermo, le pagelle del Corriere dello Sport

Joronen sv

Fortin 7

Pierozzi 6,5

Peda 7

Ceccaroni 6

Augello 6,5

Segre 6,5

Ranocchia 6

Estevez sv

Vavassori 7

Palumbo 6

Hernani 5,5

Johnsen 6,5

Strefezza 6

Pohjanpalo 6,5

Le Douaron 6

Inzaghi 6,5

Lecce, le pagelle del Corriere dello Sport

Falcone 6

Veiga 5

Gaspar 5,5

T. Gabriel 5

Gallo 6

L. Coulibaly 5,5

Kaba sv

Ngom 6

Gorter 6

Maleh 5,5

Stulic 5,5

N’Dri 6

Geubbels 4,5

Esteban sv

Pierotti 6

Laerke 6

Di Francesco 5,5

Palermo-Lecce 2-0, il tabellino

Marcatori: 15’ pt Vavassori, 42’ pt Pohjanpalo.

Assist: Johnsen.

Palermo (4-2-3-1) – Allenatore: F. Inzaghi.

Sostituzioni: 5’ pt Fortin per Joronen; 1’ st Hernani per Palumbo; 1’ st Le Douaron per Pohjanpalo; 17’ st Strefezza per Johnsen; 32’ st Estevez per Ranocchia.

A disposizione: Nespola, Bani, Bozzolan, Balsamo, Cassandro, Barba.

Ammoniti: Palumbo al 20’ pt per gioco falloso.

Espulsi: nessuno.

Lecce (4-3-3) – Allenatore: Di Francesco.

Sostituzioni: 1’ st Stulic per Maleh; 29’ st Gorter per Ngom; 29’ st Laerke per Pierotti; 39’ st Esteban per Geubbels; 43’ st Kaba per L. Coulibaly.

A disposizione: Lupo, Penev, Ndaba, Fofana, Gandelman, Jean.

Ammoniti: L. Coulibaly al 35’ pt per gioco falloso.

Espulsi: nessuno.

Arbitro: Arena di Torre del Greco (6).

Assistenti: Yoshikawa e Barone.

Quarto uomo: Marinelli.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Santoro.

Spettatori: 33.009.

Incasso: non comunicato.

Calci d’angolo: 8-2 per il Lecce.

Recupero: 7’ pt; 5’ st.