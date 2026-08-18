Corriere dello Sport: “Palermo-Lecce, le pagelle: Fortin, Peda e Vavassori da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (85)

Il Palermo supera 2-0 il Lecce al Renzo Barbera e conquista il passaggio del turno in Coppa Italia. A decidere la sfida le reti realizzate nel primo tempo da Vavassori, al 15’, e Pohjanpalo, al 42’, con Johnsen autore dell’assist.

Nelle pagelle di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i voti più alti tra i rosanero sono quelli assegnati a Fortin, Peda e Vavassori, tutti valutati con un 7. Per il Lecce il voto più basso è invece il 4,5 assegnato a Geubbels.


Palermo, le pagelle del Corriere dello Sport

Joronen sv
Fortin 7
Pierozzi 6,5
Peda 7
Ceccaroni 6
Augello 6,5
Segre 6,5
Ranocchia 6
Estevez sv
Vavassori 7
Palumbo 6
Hernani 5,5
Johnsen 6,5
Strefezza 6
Pohjanpalo 6,5
Le Douaron 6

Inzaghi 6,5

Lecce, le pagelle del Corriere dello Sport

Falcone 6
Veiga 5
Gaspar 5,5
T. Gabriel 5
Gallo 6
L. Coulibaly 5,5
Kaba sv
Ngom 6
Gorter 6
Maleh 5,5
Stulic 5,5
N’Dri 6
Geubbels 4,5
Esteban sv
Pierotti 6
Laerke 6

Di Francesco 5,5

Palermo-Lecce 2-0, il tabellino

Marcatori: 15’ pt Vavassori, 42’ pt Pohjanpalo.
Assist: Johnsen.

Palermo (4-2-3-1) – Allenatore: F. Inzaghi.
Sostituzioni: 5’ pt Fortin per Joronen; 1’ st Hernani per Palumbo; 1’ st Le Douaron per Pohjanpalo; 17’ st Strefezza per Johnsen; 32’ st Estevez per Ranocchia.
A disposizione: Nespola, Bani, Bozzolan, Balsamo, Cassandro, Barba.
Ammoniti: Palumbo al 20’ pt per gioco falloso.
Espulsi: nessuno.

Lecce (4-3-3) – Allenatore: Di Francesco.
Sostituzioni: 1’ st Stulic per Maleh; 29’ st Gorter per Ngom; 29’ st Laerke per Pierotti; 39’ st Esteban per Geubbels; 43’ st Kaba per L. Coulibaly.
A disposizione: Lupo, Penev, Ndaba, Fofana, Gandelman, Jean.
Ammoniti: L. Coulibaly al 35’ pt per gioco falloso.
Espulsi: nessuno.

Arbitro: Arena di Torre del Greco (6).
Assistenti: Yoshikawa e Barone.
Quarto uomo: Marinelli.
VAR: Mazzoleni.
AVAR: Santoro.
Spettatori: 33.009.
Incasso: non comunicato.
Calci d’angolo: 8-2 per il Lecce.
Recupero: 7’ pt; 5’ st.

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