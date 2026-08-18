Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Giornata ricca di movimenti sul mercato di Serie B. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Avellino piazza un nuovo innesto a centrocampo, la Juve Stabia prepara diverse operazioni e il Palermo alleggerisce l’organico con la partenza di Salim Diakité.

Avellino, preso Berenbruch dall’Inter


Secondo il Corriere dello Sport, l’Avellino ha ingaggiato Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 proveniente dall’Inter. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Resta invece in salita la pista Fabio Depaoli della Sampdoria per la fascia destra. Aumentano così le quotazioni di Emanuele Lulli della Roma, mentre piace anche un altro giallorosso, Mattia Mannini. Sul taccuino del direttore sportivo Mario Aiello figura inoltre Federico Bergonzi dell’Atalanta.

Il Corriere dello Sport segnala anche le richieste di informazioni alla Lazio per i centrocampisti Leonardo Di Tommaso e Valerio Farcomeni: l’idea sarebbe quella di acquistarli per poi girarli in Serie C.

Sul fronte delle uscite, il Foggia valuta Roberto Insigne, mentre la Reggina continua a seguire Cosimo Patierno. Entrambe le operazioni potrebbero concretizzarsi soltanto attraverso un incentivo all’esodo da parte dell’Avellino. Marco Toscano, invece, passa a titolo definitivo alla Scafatese.

Juve Stabia, Correia verso Pisa

Movimenti importanti anche in casa Juve Stabia. Come riferisce ancora il Corriere dello Sport, il club campano è pronto a rimettere sotto contratto Fabio Maistro, rimasto svincolato dopo la scadenza del precedente accordo biennale.

Omar Correia è sempre più vicino al Pisa, che punta anche il portiere Alessandro Confente. Per rinforzare il centrocampo, la Juve Stabia guarda a Nermin Karic dell’Entella, mentre per l’eventuale sostituzione di Confente il preferito resta Paolo Vismara dell’Atalanta.

Palermo, Diakité ceduto allo Zulte Waregem

Operazione in uscita anche per il Palermo. Il club rosanero ha ceduto Salim Diakité allo SV Zulte Waregem. Il difensore si trasferisce alla società belga a titolo temporaneo con diritto di opzione.

Il Corriere dello Sport registra inoltre il rinnovo dell’Ascoli con Andrea Caucci fino al 2028, con successivo trasferimento al Teramo, e la cessione a titolo definitivo di Mattia Vitale dal Vicenza alla Salernitana.

Infine, è in dirittura d’arrivo il trasferimento del portiere Lorenzo Montipò dal Verona al Venezia: operazione impostata sulla formula del prestito con obbligo di riscatto.

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