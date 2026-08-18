Coppa Italia, Palermo-Lecce 2-0: la notte del Barbera nella nostra fotogallery

Il Palermo inaugura la stagione ufficiale con una vittoria e regala subito una notte di festa al pubblico del Renzo Barbera. I rosanero di Filippo Inzaghi superano 2-0 il Lecce nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, conquistando il passaggio ai sedicesimi.

Una serata iniziata con una cornice di pubblico straordinaria: 33.009 i titoli emessi, di cui 611 destinati al settore ospiti. Tribune gremite e grande entusiasmo fin dalle ore precedenti al calcio d’inizio hanno accompagnato il ritorno del Palermo davanti alla propria gente.





Sul terreno di gioco la squadra di Inzaghi ha indirizzato la sfida nel corso della prima frazione. A sbloccare il risultato è stato Vavassori, immediatamente protagonista alla sua prima gara ufficiale in rosanero. Prima dell’intervallo è arrivato anche il raddoppio di Pohjanpalo, servito da Johnsen e bravo a finalizzare l’azione con una conclusione di prima intenzione.

La serata ha riservato anche qualche apprensione. Joronen è stato costretto a lasciare il campo nei primi minuti per un problema alla spalla dopo uno scontro fortuito con Pierozzi, lasciando spazio a Fortin. Già durante il riscaldamento, inoltre, Inzaghi aveva dovuto rinunciare a Magnani per un fastidio all’adduttore, inserendo Peda nell’undici iniziale.

Nella ripresa il Lecce ha provato a riaprire la partita, ma il Palermo ha saputo gestire il doppio vantaggio e condurre il risultato fino al triplice fischio. Una prova che consente ai rosanero di eliminare una formazione di Serie A e di iniziare con entusiasmo il nuovo percorso stagionale.

Il 2-0 del Barbera vale così la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, dove il Palermo affronterà il Mantova a settembre.

Rivivi Palermo-Lecce attraverso la nostra fotogallery: dall’arrivo delle squadre al calore degli spalti, passando per i gol di Vavassori e Pohjanpalo fino alla festa finale sotto il pubblico rosanero.