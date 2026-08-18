Giornale di Sicilia: “Palermo, sei già bellissimo. Il Lecce deve inchinarsi”

Un altro 2-0 al Renzo Barbera, ma questa volta accompagnato dalla festa. Il Palermo supera il Lecce e conquista l’accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, inaugurando nel migliore dei modi la nuova stagione. Un successo costruito attraverso un primo tempo di grande intensità e difeso nella ripresa contro una formazione di Serie A.

Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il risultato ha un significato profondamente diverso rispetto al 2-0 ottenuto contro il Catanzaro lo scorso 20 maggio. Quella vittoria non era bastata per regalare la gioia sperata, mentre stavolta il Palermo può festeggiare una qualificazione che apre scenari interessanti anche nel prosieguo della competizione.





Il nuovo Palermo convince

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, è ancora presto per stabilire se questa sarà davvero la stagione della svolta, ma la prima uscita ufficiale ha fornito indicazioni incoraggianti. Il Palermo ha dimostrato di avere le qualità per assumere immediatamente un ruolo da protagonista.

La trasformazione più evidente riguarda l’assetto tattico scelto da Filippo Inzaghi. Il nuovo 4-2-3-1 necessita ancora di verifiche, ma contro il Lecce ha mostrato potenzialità importanti. Curiosamente, nonostante il mercato estivo, nell’undici iniziale c’era un solo nuovo acquisto: Dominic Vavassori, impiegato sulla destra della linea dei trequartisti alle spalle di Pohjanpalo.

Un sistema più offensivo, che può inevitabilmente concedere qualcosa agli avversari ma che permette al Palermo di avere maggiore profondità e vivacità. Il tutto in una serata resa particolarmente impegnativa dalle condizioni climatiche, con circa 30 gradi e un elevato tasso di umidità.

Johnsen e Augello spingono a sinistra

Le azioni migliori del Palermo sono arrivate soprattutto sulla corsia mancina. Augello ha accompagnato costantemente la manovra, mentre Johnsen ha mostrato quelle qualità che la società si aspetta dal norvegese.

Non sono però mancate le preoccupazioni. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia evidenzia le diverse problematiche fisiche che hanno accompagnato la serata: Gyasi e Gomes non erano presenti in distinta per problemi accusati alla vigilia, mentre Joronen ha dovuto lasciare il terreno di gioco quasi immediatamente per un problema alla spalla destra dopo uno scontro con Pierozzi.

Anche Pohjanpalo non è tornato in campo dopo l’intervallo a causa di un colpo ricevuto alla coscia. La presenza del finlandese insieme ai compagni durante i festeggiamenti finali lascia comunque pensare che il problema non sia particolarmente serio. Per Joronen, invece, saranno necessari gli esami.

Al posto del portiere è entrato Fortin, che ha risposto presente soprattutto nella fase della partita in cui il Lecce ha aumentato la pressione alla ricerca del gol.

Vavassori e Pohjanpalo firmano il successo

Il Palermo aveva però già costruito il proprio successo nella prima frazione. Prima Vavassori e successivamente Pohjanpalo hanno portato il risultato sul 2-0.

Le due reti, evidenzia il Giornale di Sicilia nel pezzo firmato da Luigi Butera, hanno avuto un’origine curiosamente simile: entrambe sono nate da una rimessa laterale di Augello.

Nel primo caso la palla è arrivata sulla testa di Peda, con l’azione poi conclusa da Vavassori. Nel secondo, invece, la rimessa ha innescato Johnsen, autore dell’assist per Pohjanpalo.

Se la firma del centravanti finlandese rappresenta ormai una certezza, il gol di Vavassori conferma le indicazioni positive offerte dal giovane arrivato dall’Atalanta durante la tournée australiana.

Peda e Fortin decisivi nella ripresa

Il primo tempo ha mostrato un Palermo intenso, capace di cercare frequentemente la giocata di prima e l’imbucata. Nella seconda frazione lo scenario è cambiato.

Il Lecce ha aumentato la pressione e costruito diverse opportunità per accorciare le distanze, ma il Palermo è riuscito a conservare il doppio vantaggio. Peda e Fortin sono stati determinanti nei momenti di maggiore difficoltà.

Nel finale anche Strefezza, subentrato a Johnsen, ha avuto l’opportunità per realizzare il terzo gol.

Per Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo può dunque archiviare la prima ufficiale con numerosi segnali positivi. La Coppa Italia continuerà con il Mantova al Barbera, mentre adesso l’attenzione si sposta sul vero grande obiettivo stagionale: la Serie B e il debutto contro la Juve Stabia.