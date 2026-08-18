Giornale di Sicilia: “Il Barbera è da brividi”
Il Renzo Barbera torna a respirare l’atmosfera dei grandi appuntamenti. Per Palermo-Lecce di Coppa Italia sono stati registrati oltre 33 mila spettatori, un dato particolarmente significativo considerando il periodo dell’anno e il turno della competizione.
Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il confronto con il passato permette di comprendere ancora meglio la portata della risposta del pubblico rosanero. Le maggiori affluenze del Palermo in Coppa Italia sono infatti legate soprattutto a sfide disputate in fasi molto più avanzate del torneo.
I precedenti da record al Barbera
Il primato indicato dal Giornale di Sicilia appartiene a Palermo-Milan del 20 novembre 2004, quando sugli spalti furono registrati 35.000 spettatori.
Al secondo posto figura un altro incrocio con i rossoneri: la semifinale di ritorno Palermo-Milan del 10 maggio 2011, seguita da 33.414 persone. Sul terzo gradino c’è invece Palermo-Roma del 17 dicembre 2003, con 31.424 spettatori.
Numeri raggiunti in contesti differenti rispetto alla sfida con il Lecce. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Palermo-Lecce si è disputata infatti in piena estate e nei trentaduesimi di finale, riuscendo comunque ad avvicinarsi alle affluenze delle grandi notti della storia rosanero nella competizione.
Il confronto con le altre partite estive
Ancora più evidente è la differenza prendendo come riferimento altri appuntamenti estivi di Coppa Italia.
Palermo-Cremonese dell’11 agosto 2013 richiamò 15.005 spettatori, mentre per Palermo-Modena del 23 agosto 2014 furono registrate 15.490 presenze. Nel 2022, in occasione della partita contro la Reggiana, il dato si fermò invece a 13.297.
La risposta arrivata contro il Lecce assume quindi un peso ancora maggiore. Il nuovo assetto del Barbera, inoltre, rende più complicato avvicinare alcuni dei vecchi primati assoluti di affluenza.
Il pubblico ancora una volta protagonista
Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il dato rappresenta soprattutto un’ulteriore dimostrazione del rapporto tra il Palermo e la propria tifoseria.
Dopo la risposta arrivata durante la campagna abbonamenti, anche il primo appuntamento ufficiale della stagione ha confermato il Barbera come uno dei principali punti di forza della squadra di Inzaghi. Un fattore destinato ad accompagnare i rosanero per tutto il campionato.
Sul fronte mercato, intanto, è diventato ufficiale il trasferimento di Diakité allo Zulte Waregem con la formula del prestito e diritto di riscatto.
Il Giornale di Sicilia, nel pezzo firmato da Massimiliano Radicini, fotografa dunque un Barbera già in versione grandi occasioni: una risposta importante del pubblico ancora prima dell’inizio del campionato.