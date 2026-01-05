Sampdoria, UFFICIALE: Begic è un nuovo giocatore blucerchiato
Dopo l’arrivo di Brunori dal Palermo e di Salvatore Esposito dallo Spezia, la Sampdoria ha ufficializzato, attraverso un comunicato sui propri profili, l’arrivo dal Parma a titolo temporaneo dell’attaccante sloveno classe 2003′, Tjas Begić.
Questo il comunicato del club:
“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dal Parma Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tjas Begić (nato a Isola, Slovenia, il 30 giugno 2003). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026 (30 giugno 2030 in caso di esercizio dell’opzione)”.