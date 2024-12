Serie C Girone A, UFFICIALE: Union Clodiense-Padova rinviata per maltempo

Rinviata a data da destinarsi la gara della 18esima giornata del Girone A di Serie C fra Union Clodiense e Padova. Il fischio d’inizio, in programma alle 17:30, era stato posticipato di 45 minuti a causa del maltempo che ha colpito il Veneto in queste ore con il forte vento e la pioggia intensa. Dopo l’ultimo sopralluogo, il direttore di gara ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per disputare l’incontro, optando così per il rinvio della partita.

