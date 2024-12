Prossimo avversario Palermo. Catanzaro, Biasci: «Da martedì pensiamo alla sfida contro i rosanero»

L’attaccante del Catanzaro, Tommaso Biasci, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto 2-1 dai giallorossi contro il Brescia, spendendo anche alcune parole sul prossimo impegno contro il Palermo:

«La vittoria che cercavamo da tempo, anche se ogni gara ha la sua storia. Nel primo tempo siamo stati compatti dopo il goal subito, l’1-1 ci ha dato una bella carica e siamo poi riusciti a fare un ottimo secondo tempo. Abbiamo visto un goal annullato, un altro poco dopo per la vittoria: non è stata una gara per deboli di cuore. Il goal mi mancava, ma sono sempre stato tranquillo. Dopo il goal annullato ho pensato “mai una gioia”: la fortuna aiuta gli audaci e alla fine il Dio del calcio oggi ci ha restituito ciò che ci aveva tolto nelle ultime settimane e poco prima sul goal annullato a Compagnon. Quest’anno abbiamo cambiato tanto, ma l’entusiasmo è sempre lo stesso. Faccio i complimenti ai nuovi per come si sono integrati nel gruppo. Festeggiamo ma, da martedì, pensiamo già al Palermo. Sul goal ho battezzato che la palla arrivasse sul secondo palo, sperando che non la toccasse nessuno per evitare di finire in fuorigioco».