La Cremonese cade contro la Reggiana, Sernicola: «Inaccettabile che loro siano stati più cattivi di noi»

Il giocatore della Cremonese, Leonardo Sernicola, è intervenuto in sala stampa dopo la sconfitta casalinga per 2 a 0 contro la Reggiana:

«Oggi è mancato tutto. Ci dispiace per la sconfitta perché arrivavamo da una Serie positiva di risultati. Non dobbiamo subire gol che poi davanti ci inventiamo qualcosa per fare gol. Dobbiamo lavorare tanto sulle seconde palle. Il mister ci bacchetta sempre durante la settimana. Dobbiamo fare i complimenti anche alla Reggiana che ha giocato senza mai mollare. Dobbiamo avere più cattiveria e precisione. Dietro stare attenti a non subire gol e davanti più cattivi. Oggi è stato inaccettabile vedere più cattiveria da parte dei Reggiani rispetto a noi».