Brescia, Maran verrà esonerato: fatale la sconfitta contro il Catanzaro

Rolando Maran non sarà più l’allenatore del Brescia. Dopo la sconfitta per 2 a 1 contro il Catanzaro, il club lombardo avrebbe deciso di sollevare l’ex Pisa dalla guida tecnica per provare a dare una scossa all’ambiente dopo un girone di andata al di sotto delle aspettative. La società, infatti, sarebbe già al lavoro per individuare il sostituto ideale e già in serata – scrive Giornaledibrescia.it – Maran potrebbe ricevere la comunicazione ufficiale dell’esonero.

Continue Reading