Serie A: Venezia trascinato da Pohjanpalo, Como sotto 1 a 0 all’intervallo

Si conclude sul risultato di 1 a 0 il primo tempo di Venezia-Como, sfida valida per la 15esima giornata di Serie A. Allo stadio “Penzo” gli uomini di Di Francesco non stanno sfigurando davanti ai propri tifosi nello scontro diretto per la salvezza. Nonostante un buon inizio di gara, con Stankovic autore di un ottimo intervento su Strefezza, i veneti sbloccano il match grazie alla rete al 16′ di Pohjanpalo, il quale si trova sulla traiettoria del tiro di Nicolussi Caviglia e sigla il vantaggio. Il Como prova a reagire e si presenta diverse volte a ridosso dell’area avversaria, ma non basta per riportare il punteggio sulla parità.

