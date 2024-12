Serie A, Oristanio annulla la rimonta del Como targata Belotti: a Venezia termina 2 a 2. La classifica aggiornata

Pioggia, quattro reti e tante emozioni: si conclude con un intenso 2 a 2 il match della quindicesima giornata di Serie A tra Venezia e Como. Al “Penzo” le due squadre si dividono la posta in palio nello scontro diretto per la salvezza con più rimpianti per i padroni di casa. Nel primo tempo i veneti vanno in vantaggio grazie alla deviazione di Pohjanpalo sul tiro di Nicolussi Caviglia, ma nella ripresa subiscono la rimonta comasca per via dell’autogol di Candela e del primo gol di Belotti con la maglia lombarda. Subito dopo, però, Oristanio riporta il risultato sulla parità ma il Venezia non sembra accontentarsi. Infatti, all’88’, il Var annulla per fuorigioco il 3 a 2 firmato da Nicolussi Caviglia e che avrebbe permesso agli uomini di Di Francesco di lasciare momentaneamente l’ultima posizione.

Di seguito la classifica aggiornata:

Atalanta – 34

Napoli – 32*

Inter – 31*

Fiorentina – 31*

Lazio – 28*

Juventus – 27

Milan – 22*

Bologna – 22*

Empoli – 19

Udinese – 17*

Roma – 16

Torino – 16

Parma – 15

Genoa – 15

Cagliari – 14

Lecce – 13

Como – 12

Verona – 11

Monza – 10*

Venezia – 9

*Una partita in meno