TMW: “Palermo-Radu, si continua a lavorare per gennaio. Nodo ingaggio”

Il Palermo starebbe pensando di compiere un investimento tra i pali per rinforzare la rosa. Nelle ultime ore si è parlato di un nuovo interesse nei confronti di Ionut Radu, portiere rumeno dell’Inter già accostato ai rosanero in estate. Come riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il club siciliano vorrebbe acquistare l’estremo difensore già a gennaio. L’ex Genoa, fuori dai piani del club campione d’Italia, ha un ingaggio importante da 1,6 milioni netti a stagione. Al momento l’Inter – a differenza dell’estate – non sembra orientata a coprire parte dello stipendio, motivo per il quale servirà un cospicuo sforzo economico per arrivare alla fumata bianca.

Continue Reading