Lo Spezia ne fa cinque al Cittadella, D’Angelo: «Ottima risposta dopo la sconfitta di Palermo»

Dopo la straripante vittoria per 5 a 0 sul Cittadella, il tecnico dello Spezia, Luca D’Angelo, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«Oggi abbiamo avuto davvero tante palle goal, non solo coi calci piazzati. La squadra ha dato un’ottima risposta approcciando bene alla settimana di lavoro dopo la gara di Palermo. Abbiamo giocato un calcio dinamico e di pressione, siamo usciti bene dal pressing del Cittadella, sono soddisfatto del modo di giocare della squadra. Drrby contro la Sampdoria con alcune restrizioni per i tifosi? Non avere l’apporto dei nostri tifosi sarebbe una cosa non bella, mi auguro che chi deve decidere possa cambiare idea in settimana. Il coro per me a fine partita? Ovviamente fa sempre piacere ricevere questi attestati di stima dal nostro pubblico, ma gli attori principali della gara restano i calciatori».