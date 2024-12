Prossimo avversario Palermo. Catanzaro, Caserta: «Al Barbera non sarà facile ma credo nei miei ragazzi»

L’allenatore del Catanzaro, Fabio Caserta, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo per 2 a 1 all’ultimo respiro contro il Brescia, soffermandosi anche sulla prossima sfida di campionato contro il Palermo:

«Siamo tutti contenti, la vittoria era l’unica cosa che importava. Abbiamo un po’ perso la testa dopo il loro vantaggio, ma la squadra è uscita fuori con il passare dei minuti. Solo la vittoria aiuta a tenere l’ambiente sereno e compatto: vittoria meritata e del gruppo, sono contento per i ragazzi. Nella ripresa in campo ci siamo stati solo noi, non abbiamo concesso nulla al Brescia. Godiamoci la serata, perché oggi siamo davvero tutti contenti. Cambio spesso per far sentire tutti importanti e titolari. Non ho messo Buso per evitare di rischiarlo su questo campo dopo i problemi avuti in settimana e perché Compagnon ha fatto benissimo. D’Alessandro ha sentito un problemino muscolare, lo valuteremo martedì. Vittoria della svolta? I mugugni fanno parte del gioco, accetto sia i complimenti che le critiche. Io da parte mia faccio ogni giorno il massimo per il Catanzaro. Questa vittoria dà maggiore serenità ai ragazzi, ma non fermiamoci qui perché il cammino è ancora lungo. Andare a Palermo non sarà facile, ma credo molto nei miei ragazzi e li ringrazio per ciò che fanno ogni giorno. Non ho capito cosa abbia fischiato sul goal annullato: non mi va di parlare di arbitri, so solo che il direttore di gara ci ha detto che fosse fuorigioco ma non ho capito di chi…».