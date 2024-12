Serie B: strada sempre più in salita per la Sampdoria, Sassuolo avanti 2 a 0 all’intervallo

Si conclude sul risultato di 2 a 0 il primo tempo di Sassuolo-Sampdoria, posticipo della 16esima giornata di Serie B. Al “Mapei Stadium” i neroverdi sono avanti in questi primi 45 minuti di gioco grazie alla rete di Laurienté, imbucato da Pieragnolo, e alla firma di Odenthal al 45′ sulla punizione battuta da Thorstvedt. Oltre ai due gol segnati dai padroni di casa, l’unica occasione degna di nota si è registrata al 16′ quando Vismara si è opposto con un ottimo intervento ravvicinato sulla conclusione a botta sicura del numero 42 degli emiliani. Ai blucerchiati servirà molto di più per evitare di mettere ulteriormente nei guai mister Andrea Sottil, il quale rischia l’esonero in caso di sconfitta.

Continue Reading