Cremonese-Reggiana, Stroppa: «Abbiamo fatto male tutto»

Dopo la sconfitta interna della Cremonese contro la Reggiana, nella 16ª giornata del campionato di Serie B 2024-2025, il tecnico grigiorosso Giovanni Stroppa si è presentato in conferenza stampa per analizzare una prova opaca della sua squadra. Visibilmente deluso, Stroppa ha riconosciuto le carenze tecnico-tattiche, caratteriali e di approccio mostrate in campo, assumendosi pienamente la responsabilità della prestazione insufficiente.

Ecco le sue parole:

«Prestazione in cui è stato fatto male tutto. Al di là della difesa. Quando si gioca così, l’allenatore è responsabile. Abbiamo preso male il primo gol, non siamo stati bravi sulle occasioni poi “annullate” per fuorigioco, e abbiamo fatto male anche sul secondo gol. Soprattutto, però, è andata male a livello tecnico-tattico per tutti i minuti. Siamo mancati anche sotto l’aspetto caratteriale, specialmente nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo provato a fare qualcosa di più, ma troppo poco».

«È che in allenamento vedo che crescono molto… Collocolo nel ruolo di esterno alto mi è piaciuto in questi giorni, pensavo fosse un’opzione per lui giocare lì, ma in partita, in verticale, non ci siamo mai andati. È vero che hanno sbagliato tanto, ma abbiamo sbagliato tutti.