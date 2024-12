Serie B: cinquina dello Spezia sul Cittadella. Il Catanzaro vince allo scadere contro il Brescia. Il Palermo resta ottavo. Risultati finali e classifica aggiornata

La 16ª giornata di Serie B si conclude con partite ricche di colpi di scena, conferme e qualche verdetto inaspettato. Ecco i risultati finali e le analisi delle principali sfide.

Catanzaro-Brescia 2-1

Una partita al cardiopalma quella andata in scena al Ceravolo. Il Brescia si porta in vantaggio al 21’ con Bjarnason, ma il Catanzaro trova il pareggio al 43’. Nel finale succede di tutto: all’87’, Compagnon segna il gol che avrebbe regalato il vantaggio ai calabresi, ma il VAR annulla la rete per fuorigioco. Nonostante la delusione, i padroni di casa non mollano e, al 90’+8’, Bonini sigla il gol decisivo che fa esplodere il pubblico del Ceravolo, regalando tre punti fondamentali al Catanzaro.

Cremonese-Reggiana 0-2

La Reggiana conquista tre punti pesanti in trasferta grazie a una prestazione solida. Dopo il gol lampo di Vergara al 2’, i granata amministrano la partita con ordine e trovano il raddoppio al 90’ con Vido, che chiude i conti e consolida la vittoria. Per la Cremonese, una sconfitta che complica il percorso in campionato.

Spezia-Cittadella 5-0

Al Picco, lo Spezia si scatena con una vittoria travolgente. Esposito apre le marcature al 34’ e si ripete al 45’+3’ e al 54’, siglando una straordinaria tripletta. L’autogol di Kastrati al 43’ e il sigillo di Wisniewski al 67’ completano un tabellino pesante per il Cittadella. Una prova di forza per i liguri, che dominano dal primo all’ultimo minuto, mentre gli ospiti escono ridimensionati da una serata da dimenticare.

Ecco la classifica aggiornata:

Sassuolo – 34

Pisa – 34

Spezia – 33

Bari – 24

Cremonese – 24

Cesena – 22

Juve Stabia – 22

Palermo – 21

Catanzaro – 20

Brescia – 19

Carrarese – 19

Reggiana – 18

Mantova – 18

Modena – 17

Sampdoria – 17

Salernitana – 17

Cosenza – 16

Frosinone – 16

Südtirol – 13

Cittadella – 13