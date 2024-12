Coppa Italia Serie C Femminile Catania-Palermo, Pipitone: «Felici per questa vittoria nel derby»

L’allenatrice del Palermo Women Rosalia Pipitone ha commentato la vittoria ottenuta nel derby contro il Catania Femminile ai microfoni ufficiali del Club.

«Un derby è sempre un derby. Siamo davvero felici per questa vittoria conquistata nei minuti finali. È stata una gara accesa – ha dichiarato l’allenatrice rosanero – che le ragazze hanno meritato di vincere. Tengo a fare i miei complimenti a Leto, giovane calciatrice classe 2007, che ha fatto una grande prestazione al debutto in una partita così complicata. Sono molto contenta anche per il rientro in campo di Dragotto che sarà un’arma in più per questa squadra».