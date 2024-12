Eccellenza Siciliana: pareggio a reti inviolate tra Accademia Trapani e Parmonval. Athletic Club Palermo travolgente. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone A

La 13ª giornata del Girone A di Eccellenza Siciliana regala emozioni e risultati significativi in tutte le partite disputate. Ecco i dettagli delle sfide.

Pareggio a reti inviolate tra Accademia Trapani e Parmonval

Un match equilibrato quello tra Accademia Trapani e Parmonval, che termina con uno 0-0. Entrambe le squadre hanno cercato di sbloccare il risultato, ma le difese hanno prevalso, lasciando un punto a testa.

Athletic Club Palermo travolgente

L’Athletic Club Palermo domina in casa battendo il San Giorgio Piana per 4-0. Una prestazione solida che rilancia i palermitani in classifica, mostrando un attacco in grande forma.

Vittoria di misura per il Casteldaccia

Il Città di San Vito Lo Capo cede in casa al Casteldaccia, che si impone per 0-1. Un gol decisivo che permette agli ospiti di tornare a casa con tre punti importanti.

Pareggio spettacolare tra Folgore Castelvetrano e Castellammare

Una gara ricca di emozioni tra Folgore Castelvetrano e Castellammare, che si chiude sul 2-2. Entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto, regalando spettacolo ai tifosi presenti.

Marsala-Partinicaudace termina in parità

Altro pareggio, questa volta per 2-2, tra Marsala e Partinicaudace. Un match equilibrato con continui capovolgimenti di fronte.

Città di Gela espugna Sciacca

Colpo esterno del Città di Gela, che supera l’Unitas Sciacca Calcio con un secco 0-2. Una vittoria che conferma il buon momento della squadra gelese.

Pareggio tra Oratorio S. Ciro e Lascari-Cefalù

Termina con un 2-2 anche la sfida tra Oratorio S. Ciro e Giorgio e Lascari-Cefalù. Entrambe le formazioni hanno cercato la vittoria, ma si sono dovute accontentare di un punto ciascuna.

Supergiovane Castelbuono e Misilmeri si dividono la posta

Un altro 2-2 si registra tra Supergiovane Castelbuono e Don Carlo Lauri Misilmeri. Una partita intensa, con le due squadre che non si sono risparmiate.

Risultati finali:

Accademia Trapani – Parmonval 0-0

Athletic Club Palermo – San Giorgio Piana 4-0

Città di San Vito Lo Capo – Casteldaccia 0-1

Folgore Calcio Castelvetrano – Castellammare Calcio 94 2-2

Marsala 1912 – Partinicaudace 2-1

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Lascari 2-1

Supergiovane Castelbuono – Don Carlo Lauri Misilmeri 2-2

Unitas Sciacca – Città di Gela 0-2

La classifica aggiornata:

Athletic Club Palermo – 31

Città di Gela – 27

Don Carlo Lauri Misilmeri – 23

Unitas Sciacca Calcio – 23

San Giorgio Piana – 20

Marsala 1912 – 19

Castellammare Calcio 94 – 18

Accademia Trapani – 17

Partinicaudace – 16

Casteldaccia – 16

Città di San Vito Lo Capo – 15

Folgore Calcio Castelvetrano – 15

Parmonval – 15

Supergiovane Castelbuono – 12

Oratorio S. Ciro e Giorgio – 12

Lascari-Cefalù – 5