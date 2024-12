Trapani, il pres. Antonini: «Benevento? Una partita truccata, arbitro a favore della squadra ospite»

Valerio Antonini, presidente del Trapani, si è espresso usando accuse gravissime dopo la sfida nell’ultimo turno contro il Benevento terminata con una sconfitta per 1-2 dei granata.

«Arbitro? E’ stato impresentabile, a favore della squadra ospite che chiude la partita senza un ammonito. Difficile prendermela con la squadra, aveva dominato. Quando ti trovi davanti a situazioni del genere la squadra aveva già capito l’atteggiamento dell’arbitro. Se il presidente Marani non insiste con il VAR in Serie C continuiamo a vedere campionati truccati. Il Trapani aveva dominato. Abbiamo commesso ingenuità nonostante le possibilità che abbiamo avuto per fare il secondo gol. Non ho mai avuto l’impressione che il Benevento potesse essere pericoloso fino al rigore. L’allenatore del Milan Fonseca ha fatto bene a lamentarsi, loro in Serie A hanno pure il VAR mentre qui devi pregare Dio per far venire un arbitro in grado di gestire le partite. Dall’inizio dell’anno ho visto degli arbitraggi scandalosi. Dobbiamo concentrarci nell’arrivare il più avanti possibile per giocare i playoff. Chi sta su ha deciso che il Trapani deve giocare i playoff e non la promozione diretta, un mio giocatore ha detto che l’arbitro non vedeva l’ora di fischiare un rigore. Uno dei dirigenti della procura è venuto da me per dire che c’era rigore netto su Fall, spero che l’arbitro venga fermato il più possibile. Abbiamo preso 3 rigori contro contro Avellino, Catania e Benevento, il secondo posto è un obiettivo sia per colpa nostra che per situazioni del genere. Ai playoff c’è il VAR, la squadra dopo il rigore si è innervosita. Si sono lamentati, avevano la sensazione che l’arbitro fosse nettamente a favore degli altri. Questa è una partita truccata ed essere stato a bordo campo mi ha fatto vedere meglio gli atteggiamenti, da provocatore, dell’arbitro».