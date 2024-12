Coppa Italia Serie C Femminile: vittoria in extremis per il Palermo contro il Catania

Grande emozione nel derby siciliano tra Palermo Women e Catania Femminile, valido per la 1ª giornata del Raggruppamento 1 della Coppa Italia di Serie C. La squadra guidata da Rosalia Pipitone conquista una preziosa vittoria per 1-2 al termine di un match combattuto e ricco di colpi di scena.

Dopo un primo tempo equilibrato, le rosanero passano in vantaggio al 72’ grazie a Piro, che realizza con freddezza un calcio di rigore. Il Catania, però, non si arrende e trova il pareggio all’88’ con una rete di Basilotta, riaccendendo le speranze della squadra etnea.

Ma il Palermo Women non si lascia intimorire e, appena due minuti dopo, è Tarantino a siglare il gol decisivo che regala alle rosanero la vittoria nel derby.

Una vittoria sofferta ma importante, che permette al Palermo Women di iniziare al meglio il cammino in Coppa Italia, confermando il carattere e la determinazione della squadra. Il derby regala dunque gioie ai tifosi rosanero e lascia ottime premesse per il prosieguo della competizione.