Serie C, Girone A: pari senza reti tra Padova e Feralpisalò

Termina sullo 0-0 il primo tempo del match tra Padova e Feralpisalò, valido per la 9ª giornata del Girone A di Serie C. Le due squadre hanno mostrato un buon equilibrio in campo, con poche occasioni da gol da entrambe le parti. Il Padova ha cercato di prendere il controllo del gioco, ma la Feralpisalò ha risposto con una difesa solida e organizzata. Il secondo tempo si preannuncia decisivo per sbloccare una gara finora molto tattica e combattuta.

