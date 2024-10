Athletic Club Palermo, pari all’ultimo respiro: con l’Unitas Sciacca finisce 1-1

Sciacca (Ag), 20 Ottobre 2024 – Pareggio all’ultimo respiro per l’Athletic Club Palermo. In scena al “Gurrera” di Sciacca per la sesta giornata del campionato di Eccellenza girone A, i nerorosa di Filippo Raciti hanno pareggiato contro l’Unitas Sciacca: 1-1 il risultato finale grazie al gol di Giuliano all’ottavo minuto di recupero. Una partita insidiosa per l’Athletic – quest’anno sponsorizzato da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa – uscito fuori alla distanza e cinico nel finale.

Parte forte lo Sciacca che nei primi dieci minuti va due volte vicino al gol. Prima il tiro di Niosi dal cuore dell’area, poi lo scavino di Galfano: in entrambi i casi palla a lato. I neroverdi concretizzano il buon avvio con il gol al 19esimo minuto di D’Amico. Lo Sciacca batte velocemente una punizione da centrocampo, palla in profondità per il numero 8 che batte Romano. Dopo un primo tempo in ombra, l’Athletic approccia bene la ripresa, giocata su ritmi più alti e con occasioni da entrambe le parti.

Il primo squillo è con Di Gaudio: il tiro da dentro l’area viene deviato in corner. Sessanta secondi dopo ci prova Prezzabile con un tiro di prima intenzione dal limite dell’area che finisce di poco a lato. Lo Sciacca si fa vedere per la prima volta nel secondo tempo al 12esimo minuto con la punizione dal limite di Concialdi che scheggia la traversa. La migliore occasione per l’Athletic passa dai piedi di Matera: l’attaccante nerorosa riceve la palla spalle alla porta e tenta la rovesciata, ma Jaber blocca. Il turning point è nel finale. Per via dell’infortunio dell’assistente Francesco Conti di Enna, l’arbitro assegna 10 minuti di recupero. All’ottavo minuto di extra time c’è il pari: calcio di punizione dalla destra di Valença, Giuliano si inserisce con i tempi giusti e batte Jaber.

Finisce 1-1 con l’Athletic che sale a quota 14 punti in classifica, raggiunto dal San Giorgio Piana in vetta al girone A di Eccellenza. “La squadra è uscita fuori alla distanza – ha spiegato Filippo Raciti, allenatore dell’Athletic Club Palermo – Oggi è stata una partita difficile, ci prendiamo un buon punto. Ringraziamo il nostro sponsor Escort Advisor per il sostegno”. I nerorosa – che mercoledì conosceranno l’avversaria nei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza – torneranno in campo domenica prossima, 27 ottobre, contro il Lascari Cefalù, al “Favazza” di Terrasini.

