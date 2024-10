Eccellenza Siciliana: pari in casa dell’Unitas Sciacca per l’Athletic Palermo. Poker del Città di Gela contro la Parmonval. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone A

Terminano le gare della 6^ giornata del Girone A di Eccellenza Siciliana.

Il Città di Gela ha ottenuto una vittoria schiacciante per 4-0 contro il Parmonval, confermandosi in ottima forma. Successo anche per il Casteldaccia, che ha vinto di misura per 1-0 contro il Castellammare Calcio 94. L’Athletic Palermo ha conquistato un pari in extremis contro l’Unitas Sciacca.

Vittoria netta per il Città di San Vito Lo Capo, che ha sconfitto 3-0 il Supergiovane Castelbuono, mentre il Don Carlo Misilmeri ha battuto il Lascari-Cefalù per 2-1. Partinicaudace non è riuscito a superare la Folgore Calcio Castelvetrano, che si è imposta per 2-0 in trasferta, mentre l’Oratorio S. Ciro E Giorgio ha pareggiato 1-1 contro l’Accademia Trapani in una gara combattuta.

Una giornata ricca di emozioni, con diverse squadre che continuano a mostrare il loro valore nel campionato.

Casteldaccia – Castellammare Calcio 94 1-0

Città Di Gela – Parmonval 4-0

Città Di San Vito Lo Capo – Supergiovane Castelbuono 3-0

Lascari – Cefalù – Don Carlo Misilmeri 1-2

Oratorio S. Ciro E Giorgio – Accademia Trapani 1-1

Partinicaudace – Folgore Calcio Castelvetrano 0-2

Unitas Sciacca Calcio – Athletic Club Palermo 1-0

La classifica aggiornata:

San Giorgio Piana 14

Athletic Club Palermo 14

Città Di Gela 12

Don Carlo Misilmeri 12

Unitas Sciacca Calcio 12

Castellammare Calcio 94 10

Città Di San Vito Lo Capo 9

Parmonval 9

Partinicaudace 8

Accademia Trapani 7

Supergiovane Castelbuono 7

Folgore Calcio Castelvetrano 6

Marsala 1912 4

Lascari – Cefalù 4

Oratorio S. Ciro E Giorgio 4

Casteldaccia 3