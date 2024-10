La seconda vita di Di Gaudio: «Ho fatto la A di Ronaldo e Dybala, torno nella mia città con l’Athletic»

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” riporta un’intervista a Antonio Di Gaudio.

Antonio Di Gaudio, il trentacinquenne fantasista siciliano, è tornato a casa, ripartendo dall’Athletic Club Palermo con un nuovo entusiasmo. Dopo aver girato l’Italia e vissuto esperienze importanti, tra cui la storica promozione del Carpi in Serie A, Di Gaudio è ora pronto a mettere la sua esperienza al servizio del club palermitano in Eccellenza, dove ha già segnato 2 gol in 4 partite.

Di Gaudio ha espresso grande soddisfazione per essere parte di questo ambizioso progetto, sottolineando quanto sia felice di giocare nella sua città natale, indossando i colori dell’Athletic Club Palermo. Nonostante la categoria inferiore, per lui vestire questa maglia è come giocare tra i professionisti, grazie all’organizzazione della società e alla presenza di compagni di squadra come Roberto Crivello e Antonio Mazzotta, che lo hanno convinto a unirsi al progetto.

Ripercorrendo la sua carriera, Di Gaudio ricorda con affetto i momenti più importanti, come il suo esordio in Serie A con il Carpi e il Parma, e i gol segnati contro squadre come l’Inter e la Fiorentina. Nonostante abbia affrontato campioni come Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, Di Gaudio rimane umile, ricordando le sue origini palermitane e il sogno di giocare in Serie A, un sogno che è riuscito a realizzare.

Ora, con l’Athletic Club Palermo primo in classifica nel girone A di Eccellenza, Di Gaudio è motivato a dare il massimo per la sua squadra e per la sua città, continuando a scrivere nuovi capitoli della sua carriera.