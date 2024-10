Repubblica: “Palermo. In sei per due maglie, in difesa è arrivato il momento di scegliere”

L’edizione odierna de La Repubblica Palermo si sofferma sui dubbi di Dionisi in vista del Modena.

Il Palermo si avvicina al ritorno in campo con una piacevole abbondanza di opzioni, soprattutto in difesa. Dopo la pausa, il tecnico Dionisi dovrà prendere decisioni cruciali sulle gerarchie del reparto arretrato. Nonostante la difesa abbia mostrato una certa solidità, con soli sette gol subiti in otto partite, la squadra ha comunque incassato almeno una rete in sei occasioni, un dato che ha inciso sulle prestazioni complessive e ha contribuito a mantenere il Palermo in una posizione di classifica meno brillante, al nono posto.

Per la prima volta dall’inizio della stagione, Dionisi avrà a disposizione tutti i centrali difensivi. Nikolaou è stato finora l’unico a giocare tutti i minuti disponibili in campionato, dimostrando una crescita costante dopo alcune incertezze iniziali. Al suo fianco, Baniya sembra essere il candidato principale per completare la coppia difensiva. Il difensore turco, tornato da un infortunio, ha mostrato segnali positivi, come il gol segnato di testa contro il Sudtirol.

Lucioni, l’esperto centrale ex Frosinone, potrebbe rappresentare un’alternativa di grande esperienza e leadership, nonostante sia ancora in fase di recupero dopo i problemi all’anca che lo hanno tenuto fuori per gran parte della stagione. Con i suoi 37 anni, il difensore sta cercando di recuperare la condizione per essere disponibile contro il Modena.

Altri giocatori come Nedelcearu e Ceccaroni hanno avuto alti e bassi finora. Nedelcearu ha iniziato da titolare ma ha avuto difficoltà, soprattutto nella partita contro il Pisa, dove ha segnato un autogol. Ceccaroni, dopo aver ricevuto fiducia in alcune partite, è scivolato indietro nelle gerarchie, accumulando pochi minuti nelle ultime gare. Peda, il giovane difensore, sembra ancora acerbo e potrebbe essere candidato per un prestito.

Dionisi dovrà quindi scegliere con attenzione chi schierare al centro della difesa, consapevole che una solida retroguardia sarà fondamentale per il proseguimento della stagione e per raggiungere gli obiettivi ambiziosi del Palermo.