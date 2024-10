Serie C: pari all’intervallo tra Entella e Vis Pesaro. Nessun gol in Carpi-Lucchese. I risultati parziali del Girone B

Nel Girone B di Serie C, i primi tempi dei match in programma hanno visto pochi gol, ma grande intensità.

Carpi e Lucchese sono andati all’intervallo sullo 0-0, in una partita finora molto equilibrata, con poche occasioni da entrambe le parti. Nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato nei primi 45 minuti, lasciando tutto aperto per la ripresa.

Stesso copione per Entella e Vis Pesaro, che si sono fermate sull’1-1 all’intervallo. Entrambe le squadre sono riuscite a trovare la via del gol, promettendo un secondo tempo ricco di emozioni.

Infine, il Milan U23 è in vantaggio per 1-0 contro il Legnago Salus. I rossoneri hanno trovato la rete decisiva nella prima frazione e ora cercheranno di gestire il risultato nella ripresa, mentre il Legnago dovrà spingere per cercare il pareggio.

Carpi – Lucchese 0-0

Entella – Vis Pesaro 1-1

Milan U23 – Legnago Salus 1-0