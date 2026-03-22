Serie C girone A: l’Arzignano batte 1-0 il Cittadella, cade l’Inter U23 contro il Dolomiti Bellunesi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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Si concludono i match del pomeriggio del girone A del campionato di Serie C. Importante vittoria casalinga per l’Arzignano, che si impone sul risultato di 1-0 sul Cittadella: decisiva la rete al 21′ di Lanzi, che regala tre punti fondamentali in chiave salvezza alla sua squadra. Successo esterno per il Dolomiti Bellunesi, che vince per 2-1 in casa dell’Inter U23. Per la formazione ospite un gol per tempo: Clemenza nella prima frazione di gioco, Mondonico nella ripresa. Serve a poco la rete allo scadere da parte dei nerazzurri firmata da Cinquegrano, che escono dal campo sconfitti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA


L.R. Vicenza — 81

Brescia — 59

Lecco — 57

Trento — 55

Cittadella — 53

Renate — 53

Alcione Milano — 50

Lumezzane — 45

Giana Erminio — 45

Novara — 44

AlbinoLeffe — 43

Inter U23 — 42

Pro Vercelli — 42

Arzignano — 40

Dolomiti Bellunesi — 38

Ospitaletto — 38

Pergolettese — 33

Virtus Verona — 22

Pro Patria — 19

Triestina – 6

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