Serie C girone A: l’Arzignano batte 1-0 il Cittadella, cade l’Inter U23 contro il Dolomiti Bellunesi. La classifica aggiornata
Si concludono i match del pomeriggio del girone A del campionato di Serie C. Importante vittoria casalinga per l’Arzignano, che si impone sul risultato di 1-0 sul Cittadella: decisiva la rete al 21′ di Lanzi, che regala tre punti fondamentali in chiave salvezza alla sua squadra. Successo esterno per il Dolomiti Bellunesi, che vince per 2-1 in casa dell’Inter U23. Per la formazione ospite un gol per tempo: Clemenza nella prima frazione di gioco, Mondonico nella ripresa. Serve a poco la rete allo scadere da parte dei nerazzurri firmata da Cinquegrano, che escono dal campo sconfitti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza — 81
Brescia — 59
Lecco — 57
Trento — 55
Cittadella — 53
Renate — 53
Alcione Milano — 50
Lumezzane — 45
Giana Erminio — 45
Novara — 44
AlbinoLeffe — 43
Inter U23 — 42
Pro Vercelli — 42
Arzignano — 40
Dolomiti Bellunesi — 38
Ospitaletto — 38
Pergolettese — 33
Virtus Verona — 22
Pro Patria — 19
Triestina – 6