Serie B: la Sampdoria batte l’Avellino 2-1, terzo gol in blucerchiato per Brunori. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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Al Ferraris, si conclude il match tra Sampdoria e Avellino, valevole per la 32a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26. Un incontro combattuto, terminato con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. In rete anche l’ex rosa Matteo Brunori, che firma il suo terzo gol in blucerchiato.

Una prima frazione di gioco equilibrata, condizionata dall’importanza dell’incontro in chiave salvezza. Al 31′ i biancoverdi hanno la prima occasione per sbloccare il risultato: Sounas che entra in area, sterza sul sinistro e prova ad angolarla, Martinelli con un grande intervento nega il gol.


Parte forte nella ripresa la formazione di Attilio Lombardo, che al 51′ si procura un calcio di rigore: dopo un consulto al VAR, però, Chiffi revoca l’estrema punizione per una posizione di fuorigioco.

Nel finale il match si scalda. Al 72′ i padroni di casa trovano la rete che sblocca l’incontro: dal fondo Brunori prima si accentra, poi si porta la sfera sul destro calciando verso la porta con la palla che si infila alla sinistra di Daffara.

Il raddoppio dei blucerchiati non si fa attende: al 80′, Palma sfrutta un buon corner di Pierini trovando l’incornata vincente. La formazione ospite tenta una reazione di orgoglio, accorciando le distanze con il gol all’84’ firmato da Biasci, ma uscendo comunque dal campo sconfitta.

Tre punti importanti per la Sampdoria, che si porta a quota 34 punti andando a +3 dalla zona play-out. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Venezia — 68

Frosinone — 65

Monza — 65

Palermo — 61

Catanzaro — 52

Modena — 50

Juve Stabia — 45

Cesena — 43

Carrarese — 39

Avellino — 39

Südtirol — 38

Empoli — 36

Padova — 34

Mantova — 34

Sampdoria — 34

Entella — 31

Bari — 31

Spezia — 30

Reggiana — 30

Pescara – 29

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