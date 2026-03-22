Sudtirol, Castori non ha dubbi: «Il Palermo è dietro ma ha i mezzi per rientrare»

In seguito al match perso contro il Frosinone sul risultato di 3-1, ha analizzato l’incontro nella consueta conferenza stampa post partita l’allenatore del Sudtirol, Fabrizio Castori, sottolineando le imprecisioni della sua squadra.

«Abbiamo regalato due gol in maniera grossolana – ha dichiarato il tecnico -. Dopo il primo gol abbiamo subito un attimo di sbandamento ma il Frosinone nel primo tempo non ha mai calciato in porta. Siamo dispiaciuti perchè la sconfitta è determinata più da nostri demeriti che da meriti dell’avversario»





Castori lancia poi uno sguardo alla prova dei suoi, non nascondendo il rammarico per gli errori commessi: «Prestazione della squadra su cui ho poco da dire. Due errori due gol. Il calcio è fatto di episodi e si pagano»

Un commento poi sul gol del 2-1 gialloblù: «Andato a rivedere, c’è stato un malinteso tra Masiello e il portiere. A prescindere da chi è stato è un errore che non va commesso. Dispiace perchè il Frosinone non meritava di andare sul 2-1. E’ stata una gara difficile nel primo tempo, poi abbiamo riordinato le idee, abbiamo fatto tanti tiri in porta e questo la dice lunga sull’impegno per recuperarla»

Infine, il tecnico riguardo al Frosinone non ha dubbi: «Ha calciatori di altissimo livello e giovani, complimenti a Castagnini, a Stirpe ed Alvini. Non hanno bisogno dei miei consigli, sanno benissimo come dover continuare a dibattere in in questo campionato. Sono vicini a Monza e Venezia, Palermo è dietro ora ma ha i mezzi per rientrare»