Serie A: pari a reti bianche tra Roma e Lecce dopo i primi 45
All’Olimpico, si conclude sul risultato di 0-0 la prima frazione di gioco del match tra Roma e Lecce, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie A 2025-26.
Ad inizio match sono i padroni di casa a gestire i ritmi, con i salentini che si difende con un blocco basso. L’incontro fatica a decollare e i giallorossi appoggiano ovviamente soprattutto su Malen. Al 21′ Pellegrini prova la conclusione di mancino, bravo Falcone a respingere con i piedi.
Al 24′ la formazione di Gianpiero Gasperini trova il gol che sblocca il match con un preciso tiro di Pisilli, l’arbitro annulla però per posizione di fuorigioco. La Roma continua a spingere alla ricerca della rete del vantaggio, ma deve accontentarsi di andare al riposo sul risultato di parità.