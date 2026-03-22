Avellino, Sounas ammonito e squalificato: salta la sfida col Palermo

Brutta notizia per l’Avellino in vista della trasferta di Palermo. Dimitrios Sounas è stato ammonito al 63’ nel corso della gara contro la Sampdoria e, essendo diffidato, sarà costretto a saltare il prossimo match.

Il centrocampista non sarà quindi a disposizione per la sfida del 5 aprile al Renzo Barbera contro il Palermo, un’assenza pesante per gli irpini in una gara chiave del campionato.





Una defezione che potrebbe incidere sugli equilibri della squadra campana, chiamata a fare risultato su un campo difficile contro un Palermo in piena corsa promozione.