Athletic Palermo, Ferraro: «Giornata no, ma questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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CALTANISSETTA – Dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto contro la Nissa, il tecnico dell’Athletic Palermo, Ferraro, ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni ufficiali del club, senza nascondere le difficoltà ma difendendo il percorso della squadra.

«È stato un risultato un po’ bugiardo – ha spiegato Ferraro – ma oggi è stata una giornata no. Non siamo stati lucidi, abbiamo sbagliato troppe letture e non abbiamo interpretato bene la partita. Ci siamo adattati più alle loro caratteristiche che alle nostre».


Un’analisi lucida, che non cerca alibi ma riconosce anche i meriti dell’avversario: «Era una partita su un campo difficile, contro una squadra forte come la Nissa, a cui va dato merito. Però un po’ di responsabilità è anche nostra».

Nonostante il ko, Ferraro invita a non perdere di vista il percorso stagionale: «Non facevamo risultati negativi da tanto tempo, oggi è arrivata una sconfitta che fa parte del cammino. Era uno scontro diretto importante, poteva darci un vantaggio, ma ricordo a tutti che non siamo noi la squadra costruita per vincere il campionato».

Il tecnico sottolinea ancora una volta il valore del gruppo: «Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile, non mi stancherò mai di dirlo. Abbiamo le qualità per fare meglio di oggi, ma bisogna anche accettare giornate così».

Infine, lo sguardo è già rivolto al futuro: «Il campionato è ancora lungo. Da martedì si riparte, dobbiamo ricaricare le energie e farci trovare pronti. Ogni partita è difficile, oggi non siamo mai entrati davvero in gara, forse eravamo troppo tesi».

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