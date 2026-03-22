Palermo Women, Pipitone: «Vittoria meritata, squadra cinica e determinata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
pipitone palermo femminile

Soddisfatta e orgogliosa Rosalia Pipitone al termine del successo del Palermo Women contro la Pink Sport Time. L’allenatrice rosanero, intervenuta ai microfoni ufficiali del club, ha elogiato la prestazione della squadra e lo spirito mostrato in campo.

«Sono molto contenta per questa vittoria – ha dichiarato Pipitone –. La squadra ha fatto un’ottima prestazione riuscendo anche ad essere cinica in zona gol».


Un successo che conferma il lavoro quotidiano del gruppo, come sottolineato dalla stessa tecnico:

«Oggi si è vista la determinazione che ogni giorno questo gruppo mette in campo e la voglia di non voler mollare di un centimetro fino alla fine del campionato».

Parole che raccontano non solo una vittoria, ma anche l’identità di un Palermo Women deciso a chiudere al meglio la stagione.

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