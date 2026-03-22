Palermo Women, poker alla Pink Sport Time: 4-1 e ritorno alla vittoria
Il Palermo Women torna al successo con una prova convincente e ricca di qualità. Le rosanero guidate da Rosalia Pipitone superano 4-1 la Pink Sport Time nella gara valida per la 19ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.
La partita si sblocca al 37’, quando Chirillo porta avanti il Palermo al termine di una prima frazione ben giocata. Nella ripresa arriva però la reazione della Pink Sport Time, che trova il momentaneo pareggio al 52’ con Labianca.
Le rosanero non si scompongono e nel finale alzano il ritmo, trovando prima il nuovo vantaggio grazie all’autorete di Protopapa al 78’, poi l’allungo decisivo con Dragotto, protagonista assoluta con una doppietta tra l’80’ e l’89’ che chiude definitivamente i conti sul 4-1.
Una vittoria importante per il Palermo Women, che ritrova i tre punti e conferma crescita e solidità in vista del finale di stagione.
Le formazioni ufficiali
Palermo Women:
Biundo; Conciauro, I. Viscuso, Dragotto, Cancilla, Coco (C), Chirillo, Priolo, Falzone, Bruno, Incontrera.
A disp.: Sorce, Leto, Piro, Cracchiolo, Tarantino, S. Viscuso, Palermo, Di Salvo, Caravello.
All.: Pipitone
Pink Sport Time:
Papadia; Elia, Labianca, Strisciuglio (C), Riboldi, Paparella, Buttiglione, Ventura, Chiapperini, Misceo, Protopapa.
A disp.: Sciacqua, Rizzi, Otranto, Carlucci, Papapicco, Fiore, Corso, Lippolis, Penta.
All.: Mitola
Arbitro:
Lisinicchia (Agrigento)
Assistenti: Magnano (Palermo), Armanno (Palermo)