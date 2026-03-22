Athletic Palermo ko pesante. Serie D, girone I: risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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Un crollo inatteso che riapre completamente il campionato. L’Athletic Palermo cade 3-0 sul campo della Nissa nello scontro diretto e vede ridursi drasticamente il vantaggio in classifica.

I nerorosa restano comunque in vetta con 54 punti, ma la Nissa sale a quota 53 e si porta a una sola lunghezza, rilanciando la corsa al primo posto. Un segnale forte in vista del finale di stagione.


La sconfitta pesa non solo per il risultato, ma per il momento in cui arriva: in una giornata in cui anche le altre concorrenti rallentano. Il Savoia perde a Milazzo, mentre l’Igea Virtus pareggia contro la Gelbison. Un’occasione parzialmente sprecata, ma il margine ora è minimo.

Il prossimo turno sarà già decisivo: l’Athletic Palermo ospiterà la Reggina in un altro scontro ad alta tensione, con la necessità di reagire immediatamente per difendere la vetta.

Risultati 28ª giornata

Reggina-Acireale 0-1
Gelbison-Igea Virtus 1-1
Paternò-Enna 1-1
Vibonese-ACR Messina 0-0
Castrumfavara-Sancataldese 1-0
Milazzo-Savoia 1-0
Nissa-Athletic Palermo 3-0
Sambiase-Gela 2-1
Ragusa-Vigor Lamezia 1-1

Classifica

Athletic Palermo 54
Nissa 53
Savoia 51
Reggina 47*
Igea Virtus 46 (-5)*
Gelbison 42
Milazzo 42
Sambiase 42
Gela 38
Vigor Lamezia 36
Enna 31*
Ragusa 29
Vibonese 28
Castrumfavara 27
Acireale 26 (-1)*
ACR Messina 24 (-14)
Sancataldese 24
Paternò 18

(* una gara in meno)

Prossimo turno

Athletic Palermo-Reggina
ACR Messina-Gelbison
Acireale-Sambiase
Enna-Milazzo
Gela-Paternò
Igea Virtus-Castrumfavara
Sancataldese-Nissa
Savoia-Ragusa
Vigor Lamezia-Vibonese

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