Serie B, il Frosinone non si ferma. Risultati e classifica aggiornata
Si chiudono le gare del pomeriggio della 32ª giornata di Serie B con risultati pesanti sia in zona promozione che nella lotta salvezza. In attesa delle sfide Sampdoria-Avellino e Entella-Reggiana, la classifica prende forma con movimenti significativi.
Il colpo più importante è quello del Frosinone, che domina sul campo del Südtirol vincendo 3-1 e salendo momentaneamente al secondo posto insieme al Monza. I ciociari confermano il loro momento di grande forma e restano pienamente in corsa per la promozione diretta.
Netta anche la vittoria della Carrarese, che espugna Bari con un pesante 3-0, infliggendo un duro colpo ai pugliesi e rilanciandosi in classifica con un successo di grande autorità.
Spettacolo a Empoli, dove i toscani superano il Pescara per 4-2 al termine di una gara ricca di gol ed episodi. Tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli abruzzesi restano ultimi.
Risultati finali
Südtirol-Frosinone 1-3
Bari-Carrarese 0-3
Empoli-Pescara 4-2
Classifica aggiornata
Venezia 68
Frosinone 65
Monza 65
Palermo 61
Catanzaro 52
Modena 50
Juve Stabia 45
Cesena 43
Carrarese 39
Avellino 39
Südtirol 38
Empoli 36
Padova 34
Mantova 34
Sampdoria 31
Entella 31
Bari 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29
La corsa alla Serie A resta apertissima, con Frosinone e Monza appaiate al secondo posto alle spalle del Venezia. In zona salvezza, invece, la situazione si fa sempre più delicata, con distacchi minimi e tutto ancora da decidere.
Ora l’attenzione si sposta sulle ultime due sfide di giornata: Sampdoria-Avellino ed Entella-Reggiana, decisive per completare il quadro della 32ª giornata.