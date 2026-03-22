Serie B, il Frosinone non si ferma. Risultati e classifica aggiornata

Si chiudono le gare del pomeriggio della 32ª giornata di Serie B con risultati pesanti sia in zona promozione che nella lotta salvezza. In attesa delle sfide Sampdoria-Avellino e Entella-Reggiana, la classifica prende forma con movimenti significativi.

Il colpo più importante è quello del Frosinone, che domina sul campo del Südtirol vincendo 3-1 e salendo momentaneamente al secondo posto insieme al Monza. I ciociari confermano il loro momento di grande forma e restano pienamente in corsa per la promozione diretta.





Netta anche la vittoria della Carrarese, che espugna Bari con un pesante 3-0, infliggendo un duro colpo ai pugliesi e rilanciandosi in classifica con un successo di grande autorità.

Spettacolo a Empoli, dove i toscani superano il Pescara per 4-2 al termine di una gara ricca di gol ed episodi. Tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli abruzzesi restano ultimi.

Risultati finali

Südtirol-Frosinone 1-3

Bari-Carrarese 0-3

Empoli-Pescara 4-2

Classifica aggiornata

Venezia 68

Frosinone 65

Monza 65

Palermo 61

Catanzaro 52

Modena 50

Juve Stabia 45

Cesena 43

Carrarese 39

Avellino 39

Südtirol 38

Empoli 36

Padova 34

Mantova 34

Sampdoria 31

Entella 31

Bari 31

Spezia 30

Reggiana 30

Pescara 29

La corsa alla Serie A resta apertissima, con Frosinone e Monza appaiate al secondo posto alle spalle del Venezia. In zona salvezza, invece, la situazione si fa sempre più delicata, con distacchi minimi e tutto ancora da decidere.

Ora l’attenzione si sposta sulle ultime due sfide di giornata: Sampdoria-Avellino ed Entella-Reggiana, decisive per completare il quadro della 32ª giornata.