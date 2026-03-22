Serie B LIVE, intervalli: Frosinone vola, Empoli avanti. Risultati e classifica aggiornata
Si chiudono i primi tempi delle gare della domenica della 32ª giornata di Serie B e arrivano già indicazioni pesanti soprattutto nella corsa alla promozione e nella zona salvezza.
Il risultato più pesante è quello del Frosinone, avanti 1-0 sul campo del Südtirol grazie al gol di Raimondo dopo appena 7 minuti: un vantaggio che, al momento, proietta i ciociari al secondo posto in classifica.
Vantaggio anche per l’Empoli, che chiude il primo tempo sul 2-1 contro il Pescara in una gara vivace e ricca di episodi. Toscani avanti con Shpendi e Lovato, mentre per gli abruzzesi accorcia Di Nardo. Da segnalare anche l’espulsione di Acampora che complica ulteriormente la gara del Pescara.
Situazione bloccata invece tra Bari e Carrarese, ferme sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti.
Risultati al 45’
Bari-Carrarese 0-0
Empoli-Pescara 2-1
Südtirol-Frosinone 0-1
Classifica LIVE
Venezia 68
Frosinone 65
Monza 65
Palermo 61
Catanzaro 52
Modena 50
Juve Stabia 45
Cesena 43
Avellino 39
Südtirol 38
Carrarese 37
Empoli 36
Padova 34
Mantova 34
Bari 32
Sampdoria 31
Entella 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29
La classifica live vede il Frosinone agganciare il Monza al secondo posto, mentre l’Empoli guadagna terreno nella zona bassa. Tutto ancora aperto nei secondi tempi, con equilibri pronti a cambiare ancora.