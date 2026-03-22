Serie B LIVE, intervalli: Frosinone vola, Empoli avanti. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

Si chiudono i primi tempi delle gare della domenica della 32ª giornata di Serie B e arrivano già indicazioni pesanti soprattutto nella corsa alla promozione e nella zona salvezza.

Il risultato più pesante è quello del Frosinone, avanti 1-0 sul campo del Südtirol grazie al gol di Raimondo dopo appena 7 minuti: un vantaggio che, al momento, proietta i ciociari al secondo posto in classifica.


Vantaggio anche per l’Empoli, che chiude il primo tempo sul 2-1 contro il Pescara in una gara vivace e ricca di episodi. Toscani avanti con Shpendi e Lovato, mentre per gli abruzzesi accorcia Di Nardo. Da segnalare anche l’espulsione di Acampora che complica ulteriormente la gara del Pescara.

Situazione bloccata invece tra Bari e Carrarese, ferme sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti.

Risultati al 45’
Bari-Carrarese 0-0
Empoli-Pescara 2-1
Südtirol-Frosinone 0-1

Classifica LIVE
Venezia 68
Frosinone 65
Monza 65
Palermo 61
Catanzaro 52
Modena 50
Juve Stabia 45
Cesena 43
Avellino 39
Südtirol 38
Carrarese 37
Empoli 36
Padova 34
Mantova 34
Bari 32
Sampdoria 31
Entella 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29

La classifica live vede il Frosinone agganciare il Monza al secondo posto, mentre l’Empoli guadagna terreno nella zona bassa. Tutto ancora aperto nei secondi tempi, con equilibri pronti a cambiare ancora.

Altre notizie

palermo modena 1-1 (173) pallone

Serie B, si chiude la 32ª giornata: risultati, programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 065633

Juve Stabia show: rimonta e salvezza, Spezia ko sotto i colpi di Okoro. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
f25e74a8fc

Cesena, rimonta da urlo: 3-1 al Catanzaro, Cole rialza i romagnoli. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
c47ca941d9

Modena, vittoria di misura sul Mantova: Gliozzi ispira, Tonoli decisivo nel finale. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
7980400e98

Monza-Venezia 1-1, rigore e tensione: Bianco rallenta, Stroppa resiste. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-21 223845

Padova, Andreoletti saluta gli ultras: «Me ne vado a testa alta, sostenete sempre la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco analizza il pari col Venezia: «Io ho i giocatori più forti del campionato. Stroppa? lo stimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
656307113_18431430529140901_8797033641434385910_n

Monza-Venezia, nessun vincitore: pari che lascia tutto invariato in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
pagliuca empoli

Padova, esonerato Andreoletti: scelto Pagliuca dopo il ko col Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
8e6153c7-9b0b-43ee-943d-77cb5b9a1779

Padova, ko fatale col Palermo: esonerato Andreoletti, Pagliuca favorito

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
dbf9560b-28be-41ec-b77b-889e8fd0c564

Padova-Palermo, silenzio stampa e tensione: Andreoletti ora rischia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
655160165_18567247819028480_7774292771833076978_n

Palermo da impazzire: vince in 10 a Padova. Tris Juve Stabia, crolla il Catanzaro. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo monza 0-3 (25) pallone

Serie B LIVE, intervalli: Frosinone vola, Empoli avanti. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (60) spogliatoio

Palermo, fissata la ripresa degli allenamenti: squadra attesa mercoledì

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 110023

Padova-Palermo, Segre esalta il gruppo: «Orgoglioso della squadra, emozioni magiche»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
6b6d813a-1c53-44d9-bac4-0f49b23c9778

Tuttosport: “Palermo colpo a Padova, Andreoletti esonerato: arriva Pagliuca”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 090859

Gazzetta dello Sport: “Italia in ansia per Bastoni e Scamacca”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026