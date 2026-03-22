Palermo, fissata la ripresa degli allenamenti: squadra attesa mercoledì

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (60) spogliatoio

Dopo la vittoria di carattere conquistata a Padova e i giorni di riposo concessi da Inzaghi in occasione della sosta per le nazionali, il Palermo è pronto a tornare al lavoro.

La ripresa degli allenamenti è stata fissata per mercoledì, quando i rosanero si ritroveranno al centro sportivo per iniziare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato.


Lo staff tecnico sfrutterà questi giorni per recuperare energie fisiche e mentali, ma anche per ritrovare compattezza in vista del rush finale della stagione, che si preannuncia decisivo per le ambizioni di promozione.

All’orizzonte c’è la sfida contro l’Avellino, in programma il 5 aprile al Renzo Barbera, una gara fondamentale per continuare a inseguire il sogno Serie A.

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