Palermo, fissata la ripresa degli allenamenti: squadra attesa mercoledì
Dopo la vittoria di carattere conquistata a Padova e i giorni di riposo concessi da Inzaghi in occasione della sosta per le nazionali, il Palermo è pronto a tornare al lavoro.
La ripresa degli allenamenti è stata fissata per mercoledì, quando i rosanero si ritroveranno al centro sportivo per iniziare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato.
Lo staff tecnico sfrutterà questi giorni per recuperare energie fisiche e mentali, ma anche per ritrovare compattezza in vista del rush finale della stagione, che si preannuncia decisivo per le ambizioni di promozione.
All’orizzonte c’è la sfida contro l’Avellino, in programma il 5 aprile al Renzo Barbera, una gara fondamentale per continuare a inseguire il sogno Serie A.